Champions League : PSG-Star Mbappé und der Kampf um das „Nonplusultra“

Paris 1:1 steht es zwischen Bayerns Kapitän Neuer und PSG-Weltmeister Mbappé. Das dritte Duell entscheidet nicht nur über das Halbfinale, sondern ebnet vielleicht den Weg Richtung Weltfußballer-Titel.

Fünf Tage nach seiner Tor-Gala im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Bayern war dem Fußball-Weltmeister, der am Montagvormittag im sonnig-kühlen Paris noch eine Mütze trug, auf dem feinen Trainingsrasen schon die Vorfreude auf das schnelle Wiedersehen mit den Münchnern anzusehen. „Noch ist nichts gewonnen“, warnte der 22-Jährige vor dem Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky), dem zweiten der Final-Revanche für 2020. Bester Laune klatschte Mbappé - mit Handschuhen - den mit Mund-Nasen-Schutz geschützten Präsidenten Nasser Al-Khelaïfi ab.

Fast acht Monate nach dem verlorenen Königsklassen-Endspiel von Lissabon, als Neymar, Mbappé und Co. immer wieder an Neuer verzweifelten, scheint PSG reif für den nächsten großen Schritt. Allen voran der Doppeltorschütze von München, der schon im Achtelfinale gegen Lionel Messi und den FC Barcelona viermal traf.

„Wir sind in den verschiedensten Phasen gescheitert“, erinnerte Mbappé kürzlich in einem Interview des Senders RMCSport. „Obwohl für viele die WM der Heilige Gral ist, für mich ist die Champions League das Nonplusultra.“ Nach dem sehr effektiv herausgeschossenen 3:2 im Hinspiel sind die Chancen für PSG auf das Halbfinale glänzend.

Nach dem Aus von Messi und Barça gegen das PSG-Ensemble um den herausragenden Mbappé und dem K.o. von Cristiano Ronaldo mit Juventus Turin gegen Porto könnte sich der Franzose auch in die Pole Position im Kampf um den Weltfußballer-Titel schieben. Gegen die Bayern, bei denen der zum Weltbesten gekürte Robert Lewandowski nach Knieverletzung am Comeback arbeitet, kann er sich den Weg zur begehrten Auszeichnung freischießen. „Das sollte in den nächsten Wochen nicht im Vordergrund stehen. Es sollte darum gehen, möglichst weit in der Champions League zu kommen“, wiegelte Mbappé ab.