Champions League : PSG gegen FC Bayern: Müller kennt das Erfolgsrezept

München Der FC Bayern startet den Countdown für das große Champions-League-Spiel in Paris.

Treffer müssen her, und da ist es natürlich ein Handicap, dass Flick auch im Rückspiel wieder Torjäger Robert Lewandowski und Serge Gnabry in der Offensive fehlen werden. Auch Niklas Süle fällt verletzt aus. Flick wird im Verlauf des Reisetages erst einmal schauen müssen, wie es um die Wackelkandidaten Lucas Hernández (Rippenprellung) und Leon Goretzka (Zerrung) steht. Das Abschlusstraining bestreitet der Coach mit seiner Mannschaft nicht im Prinzenpark, sondern noch auf dem Vereinsgelände in München. Erst am Nachmittag geht es mit dem Flieger nach Paris, ein inzwischen erprobter Ablauf in Corona-Zeiten.