Champions Leage : PSG dank Mbappé auf Kurs Viertelfinale - Kantersieg für City

Paris Fast ermauert sich Real Madrid ein 0:0 bei Paris Saint-Germain - dann schlägt Kylian Mbappé doch noch zu; eine gute Basis für das Rückspiel. Manchester City kann bereits für das Viertelfinale planen.

Der von Real Madrid umworbene Ausnahmestürmer tat den Königlichen spät weh und erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 1:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel. Zuvor hatte der mehrfache Weltfußballer Lionel Messi die beste Chance für die überlegenen Franzosen vergeben, in der 62. Minute scheiterte der Argentinier per Foulelfmeter am starken Real-Torhüter Thibaut Courtois.