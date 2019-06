Tottenham Hotspur : Pochettino verteidigt Einsatz von Harry Kane

Madrid Nach dem verlorenen Champions-League-Endspiel gegen den FC Liverpool hat Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino seine Entscheidung für einen Einsatz des lange verletzten Stürmerstars Harry Kane verteidigt.

„Meine Entscheidung war sehr analytisch und ich habe sie auf der Basis aller meiner Informationen getroffen. Ich bereue diese Entscheidung nicht“, sagte der Argentinier auf der Pressekonferenz zu der 0:2-Niederlage der „Spurs“ in Madrid.

Pochettino hatte Kane den Vorzug vor Tottenhams Halbfinal-Helden Lucas Moura gegeben, nachdem der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft zuvor rund anderthalb Monate wegen einer Knöchelverletzung nicht gespielt hatte. Kane bot in diesem Finale eine unauffällige und schwache Leistung, aber Pochettino sagte trotzdem: „Er hat nicht getroffen, wie er das schon an anderen Tagen getan hat. Aber er war am Ende immer noch frisch.“