Champions League : Paris Saint-Germain sichert sich Gruppensieg vor Leipzig

Paris Paris Saint-Germain hat zum Abschluss der Vorrunde in der Champions League den vierten Sieg im sechsten Spiel gefeiert und sich den Gruppensieg vor RB Leipzig gesichert.

Wegen des gewonnenen Direkt-Vergleichs mit Leipzig (2:1, 0:1) sicherte sich Paris den Sieg in der Gruppe H vor dem punktgleichen Bundesligisten. Die Leipziger hatten sich am Vortag durch ein 3:2 gegen Manchester United fürs Achtelfinale qualifiziert. Die Engländer spielen als Dritter in der Europa League weiter.