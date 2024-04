Champions League Paris-Coach Enrique erwartet Spektakel: „Presse weiß wenig“

Mit der hohen Erwartung an sein Team, das seit Jahren vergeblich versucht, die Champions League zu gewinnen, geht der Spanier gelassen um: „Bei Paris Saint-Germain geht alles mit Druck einher. Aber ich genieße diese Situation. Es ist ein Privileg, im Halbfinale der Champions League zu stehen. Man darf den Druck nicht als Bedrohung sehen.“ Mut schöpft der 53-Jährige aus der positiven Entwicklung seiner Mannschaft, die in diesem Jahr erst ein Spiel verloren hat: „Wir befinden uns in einem positiven Prozess und haben uns in allen Bereichen verbessert.