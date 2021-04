Künftiger Bayern-Boss : Oliver Kahn nach Königsklassen-Aus: Stolz überwiegt

Trotz Ausscheidens in der Champions League stolz auf den FC Bayern München: Vorstandsmitglied Oliver Kahn. Foto: Alexander Hassenstein/Getty POOL/dpa

München Nach dem Champions-League-Aus der Münchner hat der künftige Bayern-Boss Oliver Kahn dem Team ein Kompliment gemacht.

„Über diese dramatische Partie musste ich erst einmal eine Nacht schlafen: Nach der ersten Enttäuschung überwiegt der Stolz auf eine Mannschaft, die über das gesamte vergangene Jahr enorme Mentalität bewiesen hat. Unsere Jungs haben gezeigt, was für ein großes Team sie sind!“, schrieb der frühere Nationaltorhüter im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Münchner waren trotz eines 1:0-Erfolges bei Paris Saint-Germain in der Champions League ausgeschieden. Das Viertelfinal-Hinspiel in München hatten die Bayern mit 2:3 verloren.