Champions League Nur zwei 8:0 noch deutlicher als Bayerns 9:2 gegen Zagreb

München · Der FC Bayern feiert seinen höchsten Sieg in der Champions League. Neun Tore in einem Spiel sind Rekord. Nur zwei Teams gewinnen in der Königsklasse deutlicher.

18.09.2024 , 04:55 Uhr

Erstmals neun Tore in der Champions League: Der FC Bayern jubelt. Foto: Peter Kneffel/dpa

Die höchsten Siege in der Champions League.

08.12.2015 Real Madrid Malmö FF 8:0

06.11.2007 FC Liverpool Besiktas Istanbul 8:0

17.09.2024 FC Bayern München Dinamo Zagreb 9:2

14.03.2023 Manchester City RB Leipzig 7:0

12.03.2019 Manchester City FC Schalke 04 7:0

06.12.2017 FC Liverpool Spartak Moskau 7:0

17.10.2017 NK Maribor FC Liverpool 0:7

13.09.2016 FC Barcelona Celtic Glasgow 7:0

11.03.2015 FC Bayern München Schachtar Donezk 7:0

21.10.2014 BATE Borisov Schachtar Donezk 0:7

13.03.2012 FC Bayern München FC Basel 7:0

23.11.2011 FC Valencia KRC Genk 7:0

03.11.2010 MSK Zilina Olympique Marseille 0:7

23.10.2007 FC Arsenal Slavia Prag 7:0

10.12.2003 Juventus Turin Olympiakos Piräus 7:0 © dpa-infocom, dpa:240918-930-235621/1

(dpa)