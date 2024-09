Champions League Nur die Krönung fehlt: Stuttgarter Stolz nach dem Spektakel

Der Auftritt und die Offensivleistung mit vielen vielversprechenden Chancen dürften den Schwaben aber Schwung für den nächsten Kracher verleihen: Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kommt Borussia Dortmund nach Stuttgart. „Wir wollen wieder so auftreten. Wir haben gegen die beste Mannschaft der Welt gezeigt, dass wir zumindest auf Augenhöhe waren. Vor eigener Kulisse werden wir wieder positiv an die Sache rangehen“, versprach Stürmer Ermedin Demirovic, der in Madrid nur von der Bank kam.