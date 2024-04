Champions League Noch einmal nach Wembley: BVB will historische Chance nutzen

Für den BVB gibt es einen weiteren Grund, sich mächtig ins Zeug zu legen. Schließlich könnte schon ein Erfolg am Mittwoch vor dem Rückspiel am 7. Mai maßgeblich dazu beitragen, dass sich die Bundesliga einen fünften Platz für die kommende Saison in der Königsklasse sichert. Bei noch zwei Siegen der deutschen Halbfinalteilnehmer aus Dortmund, München (beide Champions League) und Leverkusen (Europa League) im laufenden Wettbewerb, wären auch die letzten Zweifel an Rang 2 in der UEFA-Jahreswertung ausgeräumt. Größter Nutznießer könnte der BVB sein. „Wir haben es in eigener Hand, um Platz fünf am Ende für uns zu einem Champions-League-Platz zu machen“, sagte Sportdirektor Kehl.