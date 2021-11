Champions League : Nianzou und Hernández nach Bayern-Sieg in Kiew angeschlagen

Kiew Der FC Bayern München muss anderthalb Wochen vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund zwei weitere Ausfälle fürchten.

Die Münchner sind am 4. Dezember in Dortmund zu Gast. An diesem Wochenende steht aber erstmal das Heimspiel des Tabellenführers gegen Arminia Bielefeld an.