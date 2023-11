Champions League Neuers glasklare Zukunfts-Botschaften samt Müller-Votum

Auch ins Nationalteam strebt Neuer zurück. Ende März - vermutlich gegen Holland und Frankreich - will er sein Comeback im DFB-Tor feiern, in dem er zuletzt bei der Flop-WM 2022 in Katar stand. Es gebe noch keine Absprachen mit Bundestrainer Julian Nagelsmann, sagte Neuer am Mittwochabend. Aber seine Erwartungshaltung formulierte er glasklar: „Wir gehen alle davon aus, wenn alles normal läuft, dass ich dann wieder dabei bin.“