Champions League Neuers Bernabéu-Erinnerungen: Elfer-Held und ein Fußbruch

Neuer ist auch wieder auf alles vorbereitet, auch auf eine erneute Entscheidung vom Elfmeterpunkt, wenn es wie beim 2:2 in München nach 120 Minuten unentschieden stehen sollte. Der 38-Jährige wäre bereit, wie er am Dienstagabend in Madrid betonte: „Alle Schützen sind gefährlich. Ich denke, das ist auch ein kleines Mindgame zwischen dem Schützen und dem Torwart.“ Und diesen Nervenkampf würde er dann gerne wieder gewinnen, wie vor zwölf Jahren. Denn dann käme es in gut drei Wochen in Wembley zur Endspiel-Neuauflage gegen Dortmund. 2013 triumphierte Neuer da mit den Bayern mit 2:1.