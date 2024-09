Start der Königsklasse Neuer und Müller haben noch eine Verabredung „dahoam“

Es ist der Termin, an dem sich für den dann 39 Jahre alten Neuer, den 35-jährigen Müller und für ihren Verein ein Kreis schließen soll, ja muss; 13 Jahre nach dem unvergessenen und so verflixten 3:4-Elfmeterdrama in der heimischen Allianz Arena gegen den FC Chelsea an einem der bittersten Fußball-Abende in der Historie des deutschen Rekordchampions.