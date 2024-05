Champions-League-Aufgabe Neuer hakt 1:3 ab: „Ein ganz großes Spiel wartet auf uns“

Nach dem 2:2 in der ersten Partie gegen Real in München wird der Gewinner ins Königsklassen-Finale am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain einziehen. Sportvorstand Max Eberl bezeichnete die Niederlage in Stuttgart als „ärgerlich“, aber ebenfalls nicht als dramatisch mit dem Blick auf das K.o.-Spiel in Madrid: „Ich glaube nicht, dass die Niederlage am Selbstvertrauen nur ein My (ausgesprochen Mü) macht.“