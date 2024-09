Start der Königsklasse Neuer fühlt mit Härtefall Goretzka: „Leiden da auch mit“

Neuer will Goretzka, der in München einen hochdotierten Vertrag bis 2026 besitzt und jahrelang Stammspieler und Leistungsträger war, keineswegs abschreiben: „Ich glaube an ihn. Er ist auch bis in die Haarspitzen motiviert, das sieht man bei jedem Training. Ich bin fest davon überzeugt, dass seine Zeit kommen wird.“ Gegen Zagreb kriegt er zumindest wieder einen Bankplatz.