Champions League Namhafte Gegner für Meister Leverkusen in der Königsklasse

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die Königsklasse umfassend reformiert. Statt in Gruppen spielen alle 36 Clubs in einer Liga, jeder Verein gegen acht Gegner. Die Leverkusener, die in der vergangenen Saison das Finale der Europa League verloren hatten, spielen gegen Inter, Milan, Salzburg und Prag im eigenen Stadion. Die Spiele gegen Liverpool, Atlético, Feyenoord und Brest finden auswärts statt.