Champions League : Nagelsmann kann aus dem Vollen schöpfen

München Trainer Julian Nagelsmann kann zum Start des FC Bayern München in die Champions-League-Gruppenphase personell aus dem Vollen schöpfen.

Beim Abschlusstraining für die Partie am 7. September (21.00 Uhr/DAZN) bei Inter Mailand war in München auch der zuletzt beim 1:1 gegen Union Berlin in der Fußball-Bundesliga fehlende Mathys Tel auf dem Platz dabei. Der 17 Jahre alte Franzose könnte damit im Giuseppe-Meazza-Stadion eine Alternative in der Offensive sein.