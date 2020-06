Finalniederlage 2012 : Nach Trauma „dahoam“: Thomas Müller baut Mitspieler auf

Berlin Fußball-Weltmeister Thomas Müller hat seinen Teamkollegen des FC Bayern München nach der dramatischen Champions-League-Finalniederlage „dahoam“ 2012 mit einer SMS Mut zugesprochen.

„Ich glaube, ich habe das eingetippt, um meinen eigenen Kopf von all dem Druck an dem Tag zu befreien“, sagte Müller in einem Interview des aktuellen FC Bayern Magazins „51“. „Kopf hoch Jungs. Das, was gestern Abend passiert ist, tut extrem weh, aber nächstes Jahr schlagen wir zurück“, hatte Müller geschrieben.