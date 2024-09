Umstrittener Platzverweis Nach Gelb-Rot: Kein Groll mehr bei Stuttgarts Karazor

Karazor hatte nach einem Zweikampf mit Arnold am Samstag die Gelb-Rote Karte gesehen. Der Wolfsburger hatte allerdings ihn getroffen - nicht andersherum. Schiedsrichter Sven Jablonski hatte anschließend einen Wahrnehmungsfehler eingeräumt und sich dafür entschuldigt, Karazor nahm die Entschuldigung an. Der VfB legte beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Einspruch gegen den Platzverweis ein. Wird er abgelehnt, bleibt Karazor im kommenden Bundesliga-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag aber gesperrt.