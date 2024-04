Champions League Nach Barça-Pleite: Ter Stegen widerspricht Trainer Xavi

Trotz der Enttäuschung richten Gündogan & Co. den Blick nach vorn auf das Liga-Spiel am Sonntag beim Erzrivalen Real Madrid. Die Katalanen müssen den „Clásico“ gewinnen, um bei acht Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus Madrid sieben Runden vor Schluss die letzte Chance auf die Titelverteidigung in der Primera División zu wahren. „Wir müssen die Mentalität haben, wieder aufzustehen. Aus einer solchen Niederlage lernen und es nächste Saison erneut versuchen - das ist der einzige Weg. Aber jetzt steht El Clásico vor der Tür und wir müssen uns voll darauf konzentrieren!“, schrieb Gündogan auf X.