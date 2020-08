Champions-League-Finale : Müllers Tipp: „Anspannung komplett in Freude ummünzen“

„Wir dürfen die Wichtigkeit dieses Spiels gar nicht zu sehr in unseren Kopf lassen“, sagt Thomas Müller. Foto: Franck Fife/pool AFP via AP/dpa

Lissabon Thomas Müller hat als Finalexperte seinen Kollegen beim FC Bayern München einen Tipp zum Umgang mit dem Endspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain gegeben.

„Die Chance, die man jetzt hat, muss man nutzen. Deshalb müssen wir voll da sein. Wir dürfen nicht zögern und dürfen die Wichtigkeit dieses Spiels gar nicht zu sehr in unseren Kopf lassen“, sagte der 30 Jahre alte Angreifer vor seinem insgesamt vierten Königsklassen-Finale an diesem Sonntag (21.00 Uhr) in einem Interview auf der UEFA-Homepage. „Die Anspannung muss man komplett in Freude ummünzen“, empfiehlt Müller.