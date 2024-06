Champions League Mourinho mit Fenerbahçe in Qualirunde gegen Lugano

Star-Trainer Jose Mourinho trifft bei seinem Champions-League-Debüt für seinen neuen Club Fenerbahçe Istanbul in der zweiten Qualifikationsrunde auf den Schweizer Erstligisten FC Lugano. Das ergab die Auslosung in Nyon. Das Hinspiel findet am 23. oder 24. Juli in Thun statt, da das eigene Stadion Luganos derzeit nicht den UEFA-Standards entspricht. Das Rückspiel steigt in der darauffolgenden Woche in Istanbul.