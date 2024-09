Champions League Mit Mut beim „Mythos“ Real: Stuttgarts königliches Comeback

Der ungeahnte Höhenflug in der Vorsaison, in der Hoeneß den VfB bis auf Platz zwei führte, wird mit dem Spiel in Madrid nun quasi noch mal gekrönt. „Von Kür würde ich nicht sprechen“, stellte der Coach aber klar. „Das würde bedeuten, dass es egal ist, wie es ausgeht. So ist es nicht.“ Die Stuttgarter hoffen auf die Sensation, auf einen guten Start in die neue Ligaphase der Königsklasse, in der ja noch sieben weitere Partien warten. „Mythos“ Real soll nur der Anfang sein.