Vorstandschef RB Leipzig : Mintzlaff: Champions-League-Millionen für Corona-Einbußen

Lissabon RB Leipzig will die zusätzlichen Millionen-Einnahmen durch das Erreichen des Champions-League-Halbfinales nicht für Transfers, sondern zum Ausgleich von Mindereinnahmen durch die Corona-Krise nutzen.

„Zum einen ist es so, dass wir uns weiter in der Pandemie befinden und Covid-19 mit uns das macht, was es mit allen anderen Vereinen macht, nämlich es reißt ein großes Loch in unsere Kasse“, sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff bei einer digitalen Pressekonferenz in Lissabon. Die Budget-Planung sei „völlig über den Haufen geworfen“ worden.