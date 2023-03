Champions League : Messi reist mit Respekt nach München: „Schwieriges Spiel“

Paris Superstar Lionel Messi vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Bayern München großen Respekt vor der Aufgabe geäußert.

Argentiniens Weltmeister-Kapitän geht von einem „sehr engen und schwierigen Spiel“ aus, der Ausgang werde „von kleinen Details“ abhängen. „Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet und in der Lage, das Ganze zu drehen“, sagte der 35-Jährige in einem auf Youtube veröffentlichten Vereinsinterview. Er selbst fühle sich „sehr gut.“ Das Hinspiel in Paris hatte PSG 0:1 verloren.