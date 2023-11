Paris Saint-Germain Mbappé nimmt Donnarumma gegen Fan-Kritik in Schutz

Die Milan-Anhänger hatten den italienischen Nationaltorwart während der Partie in Mailand mit gefälschten Geldscheinen beworfen und bei jedem Ballkontakt ausgebuht. „Das ist der Fußball von heute, die Fans machen, worauf sie Lust haben. Wir können ihnen nicht vorschreiben, was sie zu tun haben“, sagte Mbappé dem Sender Sportitalia. „Wir haben versucht, Gigio so gut wie möglich zu schützen.“