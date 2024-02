Bundesliga Matthäus über Krise beim FC Bayern: „Vieles hinterfragen“

Seiner Einschätzung nach funktioniert es „in der ganzen Mannschaft nicht und das schon länger. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive hat man viele Probleme“, kritisierte Matthäus. „Der Trainer und sein Team haben jetzt einen psychologisch sehr anspruchsvollen Job zu erledigen. Und dafür bringen sie eigentlich genug Erfahrung mit. Sie müssen sich das Vertrauen der Spieler wieder zurückerobern und das ist nicht so einfach. Durch viele Aussagen in den letzten Monaten ist dies eine schwierige Aufgabe geworden.“