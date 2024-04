Champions League Matthäus: Erwartungshaltung ist deutsches Finale in Wembley

Bayern habe am Tag des Viertelfinal-Rückspiels gegen den FC Arsenal zweimal gewonnen - einmal in der Allianz Arena und dann noch beim Parallelspiel. Hier hatte sich Real gegen Manchester City im Elfmeterschießen durchgesetzt. Er schätze City stärker als die Königlichen ein, sagte Matthäus. „Bayern München für mich, trotz des Hinspieles, das in München stattfindet, leicht favorisiert.“ Bayer Leverkusen traut Matthäus den Einzug in der Finale der Europa League am 22. Mai in Dublin zu. Im Halbfinale wartet an diesem und dem Donnerstag kommender Woche die AS Rom auf den neuen deutschen Meister.