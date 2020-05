Champions-League-Finale : Manuel Neuer: Noch einmal „Finale dahoam“ mit Bayern

„Ich glaube, in den nächsten Jahren ist ein ganz großes Ziel für uns, dass wir wieder theoretisch ein "Finale dahoam" haben können“, sagt Neuer. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

München Nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern träumt Nationalkeeper Manuel Neuer von einer Rückkehr mit den Münchnern ins Champions-League-Finale vor heimischer Kulisse.

„Ich glaube, in den nächsten Jahren ist ein ganz großes Ziel für uns, dass wir wieder theoretisch ein „Finale dahoam“ haben können“, sagte der 34 Jahre alte Kapitän in einem Interview, das der deutsche Rekordmeister am Abend veröffentlichte. München ist 2022 Gastgeber.