Champions League : Mané kontra Lewandowski: „Ihm fehlt so ein Dosenöffner“

Mané kontra Lewandowski: „Ihm fehlt so ein Dosenöffner“

München Bayern gegen Barcelona heißt auch Mané kontra Lewandowski. Der neue Stürmerstar soll in München den Ex-Torjäger vergessen lassen. Die Mittelstürmer-Debatte bietet laut Müller „eine Angriffsfläche“.

Beim Wiedersehen mit Robert Lewandowski in der Champions League steht beim FC Bayern München automatisch auch Sadio Mané besonders im Fokus.

Der 30-jährige Mané erwischte in München einen Topstart mit drei Toren in der Bundesliga sowie weiteren Treffern im Supercup und DFB-Pokal. Doch vor dem direkten Vergleich mit Weltfußballer Lewandowski auf dem Rasen der Allianz Arena beim Gruppen-Gipfel zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona stockt es bei Mané. Der Anfangsschwung ist dahin. „Ich glaube, ihm fehlt so ein Dosenöffner“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel dazu.