Champions League : Man City wartet auf Cas-Urteil: Europapokal oder Sperre

Manchester Manchester City erwartet die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs Cas. Dem entthronten englischen Meister droht die Bestätigung der Europapokal-Sperre. Der Trainer ist aber guter Dinge.

„Ich bin für Montag so zuversichtlich, weil ich die Argumente des Clubs kenne, höre und sehe“, sagte der 49 Jahre alte frühere Bayern-Coach. Am Samstag durfte sich Guardiola nach dem 5:0-Sieg bei Brighton&Hove Albion zwar über die sportliche Qualifikation für die Champions League freuen. Sollte der Cas den zweijährigen Ausschluss der Citizens aus dem Europapokal am Montag (10.30 Uhr) aber bestätigen, käme das nicht nur für den Spanier einer Zäsur gleich.