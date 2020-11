Champions League : Man City vorzeitig weiter - Liverpool verliert

Manchester City gewann knapp in Piräus. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Berlin Manchester City hat sich nach einem 1:0 (1:0) bei Olympiakos Piräus in der Champions League vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Mit vier Siegen aus vier Spielen steht das Premier-League-Team von Trainer Pep Guardiola verlustpunktfrei an der Tabellenspitze der Gruppe C. Jungstar Phil Foden erzielte in der 36. Minute das entscheidende Tor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der FC Liverpool verpasste den vorzeitigen Sprung in die erste K.o.-Runde dagegen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp verlor ihr Heimspiel gegen Atalanta Bergamo überraschend mit 0:2 (0:0). DFB-Nationalspieler Robin Gosens stand in der Startelf und schoss das zweite Tor (64.). Josip Ilicic hatte Atalanta kurz zuvor in Führung gebracht (60.). Die Italiener verdienten sich den Sieg und revanchierten sich zugleich für die 0:5-Blamage im Hinspiel. Liverpool (9 Punkte), Atalanta und Ajax Amsterdam (beide 7) haben in der Gruppe D weiterhin alle Chancen.

Am Vorabend hatten sich bereits der FC Chelsea mit den deutschen Nationalspielern Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger sowie der FC Sevilla (beide Gruppe E), der FC Barcelona und Juventus Turin (beide Gruppe G) vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Bergamos deutscher Nationalspieler Robin Gosens (o) kommt im Zweikampf mit Neco Williams vom FC Liverpool zu Fall. Foto: Jon Super/PA Wire/dpa

Real Madrid gewann auswärts bei Inter Mailand. Foto: Lapresse/Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Olympique-Profi Florian Thauvin (l) im Laufduell mit Portos Zaidu Sanusi. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Die Spieler von Ajax Amsterdam feiern ihren ertsen Treffer. Foto: Patrick Post/AP/dpa