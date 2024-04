Champions League Magischer Bayern-Abend: Kane will „Saison am Leben erhalten“

Dabei war er doch nach seiner gesamten Profi-Karriere bei Tottenham Hotspur im vergangenen Sommer extra aus London nach München gewechselt, um beim deutschen Rekordchampion endlich Titel und Trophäen zu gewinnen. Und darum ist in Kanes Kopf ein Scheitern im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Arsenal etwas, was einfach nicht passieren darf. „Jeder Spieler, jeder Verein möchte Titel gewinnen“, sagte der 30-Jährige in der Allianz Arena und ergänzte: „Wir haben eine große Möglichkeit vor heimischer Kulisse und wollen die Saison am Leben erhalten.“