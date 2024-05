Champions League „Magisch, unglaublich“ - Madrid schwelgt im Fußball-Glück

Stürmer Joselu hatte es am späten Abend im TV-Interview zumindest versucht: „Ich denke, solche Spiele muss man mit dem Herzen gewinnen, und Madrid hat in dieser Hinsicht mehr als genug.“ Nach dem 2:2 im Hinspiel in München und dem Gegentor zum 0:1 in Madrid war der spät eingewechselte 34-Jährige am Mittwochabend im Santiago Bernabéu mit einem Doppelschlag (88. Minute/90.+1) zum 2:1-Endstand zum viel gefeierten Helden avanciert. „Das war schöner als in meinen besten Träumen“, erzählte der in Stuttgart geborene ehemalige Bundesliga-Profi.