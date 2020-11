Champions League : Liverpool mit Fünferpack auf Kurs - Real besiegt Inter

Liverpools Torgarant Mohamed Salah freut sich über sein Tor zum 3:0 im Spiel gegen Atalanta Bergamo. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Berlin Neben den Bayern haben auch die englischen Top-Clubs Liverpool und Man City den dritten Sieg eingefahren. Mann des Abends ist beim Klopp-Team mal wieder Diogo Jota, der drei Tore erzielte. Einen wichtigen Dreier landet Rekordsieger Real Madrid.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool das Achtelfinale in der Fußball-Champions-League dicht vor Augen.

Der englische Meister holte mit dem 5:0 (2:0) bei Atalanta Bergamo den dritten Sieg im dritten Spiel der Gruppe D und könnte bereits im Rückspiel in drei Wochen das Weiterkommen perfekt machen. Auch Rekordgewinner Real Madrid kommt allmählich in Schwung. Die Königlichen siegten gegen Inter Mailand 3:2 (2:1) und sind nun hinter Borussia Mönchengladbach (6:0 bei Schachtjor Donezk) Zweiter in Gruppe B.

Wie Liverpool und der FC Bayern (6:2 bei RB Salzburg) kam auch Manchester City zum dritten Sieg. Das Team von Pep Guardiola gewann gegen Olympiakos Piräus 3:0 (1:0). Zweiter in Gruppe C ist der FC Porto, der sich gegen Olympique Marseille 3:0 (2:0) durchsetzte.

Neuzugang Diogo Jota ist bei Liverpool momentan der Mann der Stunde. Der Portugiese erzielte gegen Atalanta drei Treffer (16., 33. und 54.) und war damit im vierten Pflichtspiel in Serie der Matchwinner. Außerdem trafen Mohamed Salah (47.) und Sadio Mané (49.). In der Liga hatte Jota zuletzt gegen West Ham United und Sheffield United jeweils den 2:1-Siegtreffer erzielt, in der Königsklasse beim 2:0 gegen den FC Midtjylland das Führungstor. Hinter Liverpool ist nun Ajax Amsterdam Zweiter. Der niederländische Rekordmeister siegte in Midtjylland 2:1 (2:1).

Real kam dank Karim Benzema (25.), Sergio Ramos (33.) und Rodrygo (80.) zum Sieg gegen Inter. Es war der erste Sieg für die Elf um Ex-Weltmeister Toni Kroos nach dem 2:3 gegen Donezk und dem 2:2 in Gladbach. Die Tore von Lautaro Martinez (35.) und Ivan Perisic (68.) waren für Mailand zu wenig. Für Man City schossen Ferran Torres (12.), Gabriel Jesus (81.) und Joao Cancelo (90.) den Sieg heraus. Die Vorarbeit zum letzten Tor leistete der Deutsch-Engländer Felix Nmecha, der sein Champions-League-Debüt gab.

Am Ende der Tabelle steht Marseille, das bereits die zwölfte Niederlage in der Königsklasse in Serie kassierte und damit den Negativrekord von RSC Anderlecht (2003 bis 2005) einstellte.

In der Bayern-Gruppe A verteidigte Atlético Madrid durch ein 1:1 (1:1) bei Lokomotive Moskau den zweiten Platz erfolgreich. Atlético ging durch Gimenez José Maria nach 18 Minuten in Führung. Moskau kam zum schnellen Ausgleichstor durch einen Handelfmeter von Anton Mirantschuk (25.), der auch schon gegen die Bayern getroffen hatte.

Sergio Ramos (l) feiert sein Tor für Real Madrid mit Lucas Vazquez. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Renan Lodi (l) von Atlético Madrid und Fjodor Smolow von Lokomotive Moskau kämpfen um den Ball. Foto: Maxim Shemetov/Pool Reuters/dpa