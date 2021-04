Champions League : Liverpool-Coach Klopp sauer auf Brych: „Das ist unfair“

Madrid Nach der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid geht Jürgen Klopp mit dem Schiedsrichter Brych hart ins Gericht. Er habe unfair gepfiffen.

Schon auf dem Weg in die Katakomben war über die Mikrofone zu hören, wie Klopp in Madrid zu Brych sagte: „Das ist unfair.“

In der Neuauflage des Endspiels von 2018 gewann Madrid dank zweier Tore von Vinicius Junior (27./65.) und einem Treffer von Marco Asensio (36.). Nationalspieler Toni Kroos überzeugte mit starken Pässen. Für Liverpool traf nur Mohamed Salah (51.). „Wenn du ins Halbfinale willst, musst du dir das Recht dazu verdienen. Das haben wir heute Abend nicht, vor allem in der ersten Halbzeit. Das einzig Gute, das ich über dieses Spiel sagen kann - außer, dass wir ein Tor geschossen haben - ist, dass es erst das Hinspiel war“, sagte Klopp bei BT Sports. Das Rückspiel in England ist am 14. April.