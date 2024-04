Champions League Lewandowski warnt FC Bayern vor Real Madrid

„Real Madrid ist nie tot, sie geben nie auf. Sie agieren auf dem ganzen Platz als Mannschaft, sind ein Kollektiv, das immer an die Worte von (Trainer) Carlo Ancelotti und den Erfolg glaubt. Man denkt manchmal, dass Real einen wunden Punkt hat. Man denkt, dass man nahe am Gewinnen ist. Und am Ende klappt es doch nicht“, berichtete der ehemalige Angreifer des FC Bayern in einem Interview der „Sport Bild“.