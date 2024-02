Champions League Lewandowski-Tor reicht Barça nicht - Schock für Arsenal

In Porto half Arsenal mit Kai Havertz in der Startelf auch viel Ballbesitz nicht, da das Team von Trainer Mikel Arteta vor dem gegnerischen Tor selten Lösungen fand. Die besseren Möglichkeiten hatten sogar die Gastgeber, Galeno traf Mitte der ersten Halbzeit aus kurzer Distanz den Pfosten. In der Nachspielzeit machte es der 26-Jährige dann besser, als er den Ball aus rund 18 Metern ins Tor schlenzte.