Champions League : Leverkusen schöpft neuen Mut: 2:0 über Atlético Madrid

Leverkusen Nach zuletzt eher enttäuschenden Auftritten schöpft Bayer Leverkusen gegen den Gruppenfavoriten Atlético Madrid neuen Mut. Späte Treffer sorgen für einen erlösenden 2:0-Erfolg in der Champions League.

Neuntes Pflichtspiel, zweiter Sieg - mit späten Toren hat Bayer Leverkusen einen ersten Schritt aus der Krise geschafft. Nach einem bisher kapitalen Fehlstart in die Saison gelang dem Bundesliga-Vorletzten beim 2:0 (0:0) in der Champions League über Atlético Madrid ein Achtungserfolg.

Anders als beim 0:1 in Brügge zum Auftakt des Wettbewerbs knapp eine Woche zuvor sorgte die Mannschaft mit einem couragierten Auftritt gegen den Gruppenfavoriten dafür, dass die Diskussionen um Trainer Gerardo Seoane vorerst nachlassen dürften.

Vor 25.825 Zuschauern in der BayArena verhalfen Robert Andrich (84. Minute) und Moussa Diaby (87.) den Gastgebern zum verdienten Sieg über die Spanier. „Wir haben es überragend gemacht. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft. Das gibt sehr viel Energie“, sagte Bayer-Abwehrspieler Jonathan Tah bei DAZN. Dank des Erfolges verbesserte sich die Werkself auf Gruppenplatz zwei und wahrte vor dem kommenden Auswärtspiel am 4. Oktober beim FC Porto die Chance auf das Achtelfinale.

Die guten Erinnerungen an den Gegner, der im bisher letzten Duell im November 2019 an gleicher Stätte noch mit 2:1 bezwungen werden konnte, trugen angesichts der erfolglosen vergangenen Wochen nur bedingt zu mehr Selbstvertrauen bei. Und doch gelang es den Leverkusenern, das Spiel der vermeintlichen Übermacht in der Anfangsphase empfindlich zu stören.