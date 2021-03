Champions-League-Reform : Leverkusen-Chef: Neuer Königsklassenmodus ein „Kompromiss“

Leverkusen Die Europäische Fußball-Union will am 31. März die Reform des Europapokals beschließen. Nach Ansicht von Leverkusen-Clubchef stellt das „Schweizer Modell“ für die Königsklasse einen Kompromiss da.

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union will am 31. März die Veränderungen insbesondere in der Champions League ab 2024 beschließen. Die Königsklasse soll von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt, die Gruppenphase durch das sogenannte „Schweizer Modell“ ersetzt werden. Gespielt wird dann nicht mehr in acht Vorrundengruppen sondern in nur einer Liga, in der aber nicht Jeder gegen Jeden antritt, sondern die Gegner nach Vorjahresplatzierung zugelost werden.