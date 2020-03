Champions League : Leipzigs Halstenberg hofft auf Einsatz von Spurs-Star Kane

Leipzig Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg würde sich im Rückspiel von RB Leipzig am kommenden Dienstag in der Champions League den Einsatz von Stürmerstar Harry Kane bei Tottenham Hotspur wünschen.

„Ich würde ihn als Gegner haben und gern wissen, wie es ist, gegen so einen Topspieler anzutreten“, sagte Halstenberg in einem Interview der „Mitteldeutschen Zeitung“.

„Wir wollen in der Champions League weiterkommen und in der Bundesliga oben mitspielen“, sagte Halstenberg in einem Interview auf t-online.de. Die Leipziger belegen vor dem 25. Spieltag in der Meisterschaft den zweiten Platz mit drei Punkten Rückstand auf den FC Bayern München.