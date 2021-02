Champions League : Leipzig-Spiel gegen Liverpool in London oder Budapest

Gelsenkirchen RB Leipzig wird sein Champions-League-Heimspiel gegen den FC Liverpool nach Aussage von Geschäftsführer Oliver Mintzlaff voraussichtlich in London oder Budapest austragen.

„Wir haben drei Optionen, davon sind zwei konkret, möglicherweise in Tottenham zu spielen oder in Budapest zu spielen“, sagte er am Samstag dem Sender Sky nach dem 3:0 in der Bundesliga bei Schalke 04. Am Sonntagabend würde der Verein eine Entscheidung treffen und dann mit dem europäischen Fußball-Verband UEFA diskutieren. „Und dann werden wir das am Montag verkünden“, meinte Mintzlaff.