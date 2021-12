Champions League : Leipzig feiert sich nach Brügge-Gala selbst

Brugge Nach turbulenten Tagen mit Corona bei Trainer und Kapitän liefert RB Leipzig in Brügge eine außerordentliche Leistung ab. Aushilfstrainer Beierlorzer kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Nach seinem perfekten Einstand als Cheftrainer in der Champions League setzte der sichtlich stolze Achim Beierlorzer im Bauch des Jan-Breydel-Stadion zu einer Huldigung auf seine Spieler an.

Ohne den coronapositiven Cheftrainer Jesse Marsch, den ebenfalls infizierten Kapitän Peter Gulacsi sowie den kurzfristig abgereisten Abwehrchef Willi Orban hatte RB dem belgischen Meister nicht den Hauch einer Chance gelassen. „Mit diesem Sieg haben wir es in der eigenen Hand, in Europa zu überwintern“, betonte der 54 Jahre alte Coach. Der direkte Vergleich mit dem punktgleichen Brügge geht durch den Erfolg an Leipzig, nun darf RB am letzten Spieltag gegen Manchester City nicht weniger Punkte holen als Brügge bei Paris Saint-Germain. Dann spielt man im kommenden Jahr in der Europa League.