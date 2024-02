Fußball Kroos lässt seine Zukunft bei Real und DFB weiter offen

Woran es liegt, warum Kroos nun nochmal so in Form ist, erklärte der ehemalige Bayern-Coach Ancelotti auch mit der Teamstärke der Madrilenen. „Er ist immer wieder der Beste. Die Passgenauigkeit hatte er auch schon vor zehn Jahren beim FC Bayern gehabt. Was ihn jetzt abhebt ist, dass er in einer Mannschaft spielt, die mit enormer Energie spielt, da kommen seine Stärken noch besser zur Geltung. Er fühlt sich mit den jungen Spielern einfach gut“, sagte Ancelotti.