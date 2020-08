Champions League : Krösche glaubt nicht an mehr Corona-Fälle bei Blitzturnier

Krösche glaubt nicht an mehr Corona-Fälle bei Blitzturnier

Hält die Rahmenbedingungen in Lissabon für gut: Markus Krösche, Sportdirektor von RB Leipzig. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Lissabon RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche rechnet nicht mit weiteren Corona-Fällen beim Finalturnier der Champions League in Lissabon.

Leipzigs Viertelfinalgegner Atlético Madrid hatte vor der geplanten Abreise zwei positive Corona-Tests bekanntgemacht. Die Spieler Angel Correa und Sime Vrsaljko mussten in Quarantäne und werden in Lissabon fehlen. „Atlético ist eine sehr gute Mannschaft. Es ist unglücklich für sie, aber ich glaube nicht, dass es sie sehr beeinträchtigt“, sagte Krösche vor der Partie am 13. August (21.00 Uhr/Sky) im Éstádio José Alvalade.