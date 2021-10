Neues Eliteliga-Format : Kritik an Königsklasse: Super-League-Macher legen Papier vor

Kritik an Königsklasse: Super-League-Macher legen Papier vor

Frankfurt/Main/Brüssel Die Organisatoren der im Frühjahr gescheiterten Super League haben ihre Pläne noch nicht aufgegeben und arbeiten weiter an einem neuen Format.

Das geht aus einem Konzeptpapier mit dem Titel „Die Zukunft des Fußball in der Europäischen Union überdenken“ hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin äußern die Macher unter anderem deutliche Kritik an der aktuellen Form der Champions League. Zuerst hatten die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und die „Wirtschaftswoche“ über das Papier, das sich an EU-Abgeordnete und die Kommission richtet, berichtet.