Champions League : Kopenhagener Polizei beantragt Ausschluss von BVB-Fans

Kopenhagen Die dänische Polizei will die Fußballfans von Borussia Dortmund für das Champions-League-Spiel am 2. November beim FC Kopenhagen ausschließen.

Im Hinspiel in Dortmund (3:0) hatte es Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern und der Polizei gegeben. Zudem wurde in beiden Blöcken reichlich Pyrotechnik gezündet. Der BVB kündigte an, die Tickets für das Rückspiel personalisieren zu wollen.