Champions League : Klopps FC Liverpool erreicht vorzeitig Achtelfinale

Amsterdam Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp haben vorzeitig das Achtelfinale der Champions League erreicht. Die Reds gewannen beim niederländischen Fußballmeister Ajax Amsterdam in der Gruppe A mit 3:0 (1:0) und stehen mit 12 Punkten bereits vor dem letzten Spieltag in der K.o.-Runde.

Neben Liverpool stand zuvor der SSC Neapel als Achtelfinal-Teilnehmer fest. Die Italiener hatten mit den Glasgow Rangers beim 3:0 (2:0) durch zwei Tore von Giovanni Simeone (11./16.), Sohn von Atletico-Trainer Diego Simeone, und Leo Østigård (80.) keine Mühe und stehen nach dem fünften Erfolg im fünften Match mit 15 Punkten an der Spitze. Nach dem 4:1 im Hinspiel gegen das Klopp-Team reicht zum Vorrunden-Abschluss an der Anfield Road sogar eine knappe Niederlage zum Gruppensieg.

In der Frankfurt-Gruppe haben die Tottenham Hotspur den vorzeitigen Sprung in die Runde der besten 16 verpasst. Die Mannschaft von Coach Antonio Conte trennte sich von Sporting Lissabon 1:1 (0:1), geht aber mit acht Punkten als Gruppenerster vor den Portugiesen und Eintracht Frankfurt (jeweils 7) in den letzten Spieltag. Der Engländer Marcus Edwards sorgte für die Sporting-Führung nach 22 Minuten, Rodrigo Bentancur glich zehn Minuten vor dem Ende für die Spurs aus. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Harry Kane vermeintlich zum 2:1 für Tottenham, doch nach minutenlanger Überprüfung durch den Videoassistenten wurde das Tor wegen einer Abseitsstellung des Torjägers aberkannt.