Champions League : Klopp und Liverpool unaufhaltsam Richtung Finale

Liverpool Der FC Liverpool eilt weiter von Sieg zu Sieg. Das Champions-League-Finale ist zum Greifen nah. Gelingt sogar das Titel-Quadrupel? Ex-Liverpool-Stürmer Michael Owen glaubt daran: „Es kann passieren.“

Der FC Bayern München hat beim 0:1 in Villarreal im Viertelfinale eine böse Überraschung erlebt. Wollen die Spanier aber auch gegen Liverpool einen weiteren Coup landen, müssen sie sich schon erheblich steigern. Denn der Europa-League-Sieger hatte dem Dauer-Druck der Reds nichts entgegenzusetzen. „Unser Gegenpressing war richtig gut. Das hat es für den Gegner schwer gemacht, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. In Villarreal wird es hart“, meinte Liverpools Kapitän Jordan Henderson und richtete den Blick bereits auf die Premier-League-Aufgabe in Newcastle am Samstag.